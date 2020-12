Koronawirus. Chętnych do wykonywania szczepień wciąż zbyt mało. NFZ zmienia reguły akcji

Ponad 300 tys. szczepień co tydzień w blisko 1,5 tys. punktów - tak na tę chwilę wyglądają możliwości sieci placówek, które zgłosiły się do Narodowego Funduszu Zdrowia. To nieoficjalne informacje money.pl. Właśnie tyle miejsc (przychodni, szpitali oraz lekarzy prowadzących prywatną praktykę) chce szczepić Polaków na koronawirusa.

Zmiany w systemie

Do tej pory chętni musieli zagwarantować szczepienia przez przynajmniej 5 dni w tygodniu oraz minimum 180 zaszczepionych w tym czasie. I właśnie to się zmienia. Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie będą musiały gwarantować takiej liczby zaszczepionych i będą mogły też pracować krócej.

I przyznaje to sam Narodowy Fundusz Zdrowia. "Korekta ma w jeszcze większym stopniu zachęcić placówki POZ do dołączenia do Narodowego Programu Szczepień" - informuje NFZ. Nie zmienia się za to termin aplikowania. Wciąż chętne punkty mogą to robić do 11 grudnia. Fundusz zdecydował jednak, że wydłuży "dni otwarte" dla lekarzy i dyrektorów placówek.