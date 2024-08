Chińczycy wściekli na popularny serwis. "To jest nie do utrzymania"

Chiny robią dla gospodarczej ekspansji swoich firm. Jak wyjaśnia Financial Times model przyjęty przez portale takie jak Temu i Shein sprowadza się do agresywnej polityki reklamowej. Jak donosi dziennik, chińskie portale coraz ostrzej konkurują z gigantami takimi jak Amazon - aktywnie rekrutując sprzedających na tego typu platformach.

Chiński portal "podbiera" sprzedawców konkurencji

Temu zmienił też zasady dla swoich dostawców. Od niedawna muszą oni pokrywać część kosztów - np. transportu. - Sposób, w jaki Temu traktuje naszych dostawców, jest nie do utrzymania. To nie może trwać dłużej - powiedział Financial Times producent legginsów z Szanghaju.