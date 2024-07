Włochy stawiają na Chiny. Wcześniej wycofali się z projektu Xi Jinpinga

Włosi szykują zwrot. To ważna wizyta

Mająca potrwać do środy wizyta Meloni w Chinach przypada na okres wzmożonych napięć handlowych w relacjach między tym krajem a Unią Europejską.

- Rośnie niepewność na poziomie międzynarodowym i myślę, że Chiny stają się nieuchronnie bardzo ważnym partnerem do tego, aby stawić czoła całej tej sytuacji - powiedziała cytowana przez Ansę Meloni podczas spotkania z Xi w Pekinie.

Włochy chcą rozwijać współpracę z Chinami

Dla Meloni wizyta w Chinach to pierwsza oficjalna podróż do tego kraju, odkąd objęła stanowisko premiera w 2022 r. To także pierwsza wizyta przedstawiciela rządu Włoch od czasu, kiedy w grudniu ub.r. władze w Rzymie zdecydowały się nie przedłużać swojego udziału w chińskiej Inicjatywie Pasa i Szlaku. Program ten "jak dotąd nie spełnił oczekiwań" - argumentował szef MSZ Antonio Tajani.