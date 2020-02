Chiński nadzór apeluje, by nie odwoływać lotów

Według danych z serwisu VariFlight, 41 chińskich przewoźników odwołało ponad 16 tys. lotów planowanych we wtorek. 10 regionalnych przewoźników z Hongkongu i Tajwanu odwołało 162 loty.

Połączenia z Chinami zawieszają linie lotnicze na całym świecie. We wtorek Polskie Linie Lotnicze LOT wydłużyły czas zawieszenia lotów do Chin do 29 lutego.