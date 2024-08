Chiny mają problem. To może być najgorszy wynik od 30 lat

Inwestorzy zagraniczni wycofali w zeszłym kwartale rekordową ilość pieniędzy z Chin - informuje "Bloomberg", który powołuje się na dane chińskiej Państwowej Administracji Wymiany Zagranicznej (SAFE). Z danych wynika, że zobowiązania Chin związane z inwestycjami bezpośrednimi zmniejszyły się o prawie 15 miliardów dolarów w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku.

Zagraniczne firmy wycofują się z Chin

"Bloomberg" podaje, że inwestycje zagraniczne w Chinach znacznie zmalały w ostatnich latach, tuż po osiągnięciu rekordowej wartości 344 miliardów dolarów w 2021 roku. Spowolnienie gospodarcze i narastające napięcia geopolityczne skłoniły firmy do ograniczenia swojej obecności w Chinach. Dodatkowo szybki rozwój rynku pojazdów elektrycznych zaskoczył zagraniczne koncerny motoryzacyjne, co doprowadziło do redukcji lub wycofania niektórych inwestycji.