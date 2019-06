Chiny na ostrym hamulcu. Przemysł rośnie wolniej niż w Polsce

Amerykańsko-chińska wojna handlowa wydaje się zupełnie nie doskwierać Amerykanom. Ich gospodarka w pierwszym kwartale w wysokim tempie 3,1 proc. Chińska fabryka świata zaczyna jednak spowalniać.

Produkcja przemysłowa wzrosła co prawda w maju o 5 proc. rok do roku, co może w większości europejskich krajów byłoby sukcesem, ale dla Chin to porażka. To najniższy wzrost odnotowany od początku 2001 roku. I zarazem pierwsze oznaki jak gospodarka reaguje na podwyższone cła.

(investing.com)

Zobacz też: Wojna handlowa USA-Chiny. "Polska mówi jednym głosem z UE"

Dopiero w czerwcu będzie widać pełną skalę tego spowolnienia po ostatniej podwyżce ceł. W maju kierowano do USA jeszcze zwiększone transporty "na ostatnią chwilę" oraz zwiększone dostawy towarów, które jeszcze nie są w pełni oclone, ale prezydent Trump zapowiada, że będą.

Państwo szykuje już pakiet stymulacyjny. Na pierwszy rzut szykuje kolejne cięcia stopy rezerwy obowiązkowej w bankach, żeby zachęcić je do większej akcji kredytowej. Wicepremier Liu He wskazuje, że władza ma jeszcze wiele instrumentów do wykorzystania, by przyśpieszyć wzrost. Analityków szczególnie niepokoi spowolnienie wzrostu w branży nieruchomości.

Polski przemysł już przez dwa miesiące w tym roku rósł szybciej od chińskiego. Danych majowych z GUS jeszcze nie ma, ale zanosi się, że będzie to trzeci miesiąc wyższego wzrostu w Polsce, niż w Chinach.

Chińczycy na zakupach

O ile w przemyśle widać objawy spowolnienia, to Chińczycy ratują gospodarkę oblegając sklepy na potęgę. Sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 8,6 proc. rok do roku i jest to drugi najwyższy wzrost od października.

Nie kupują jednak samochodów. Dane chińskiego stowarzyszenia motoryzacyjnego wskazują, że w maju nastąpił największy spadek zakupów samochodów w historii. Wpływ na to mogły mieć obostrzenia ekologiczne wprowadzone w niektórych regionach.

I to akurat niezbyt wesoła wiadomość dla polskiej gospodarki. Działa u nas dużo niemieckich fabryk na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. A ten rósł ostatnio właśnie dzięki zakupom Chińczyków.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: wojna handlowa usa-chiny, gospodarka światowa , wiadomości , gospodarka

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące