Cios rządu w fotowoltaikę. Ludzie obawiają się nowych przepisów, a gminy - gigantycznych kar

Zapowiadane zmiany prawa w fotowoltaice nie weszły jeszcze w życie. Mimo to ludzie masowo wycofują się z montażu paneli fotowoltaicznych, a gminy liczą straty z tego powodu. Chaos pogłębia fakt, że nie wiadomo, czy ci, którzy zdecydują się na montaż do końca tego roku, będą rozliczani na starych zasadach. Eksperci nie mają wątpliwości, że to rząd odpowiada za ten bałagan.