Cła na nawozy z Rosji. Minister wskazuje konsekwencje

Rosja jak się odcięła od UE musiała przestawić się na samodzielną gospodarkę dało jej to niesamowitego kopa w rozwoju. Rosja się bardzo szybko rozwija. USA chce to samo zrobić. Chwilowo zamknąć się na świat, usamodzielnić to samo dało by teraz Polsce, zamknięcie granic i nakładanie cel dało by kopa polskiej gospodarce, spadły by ceny , wzrosla by konsumpcja, ale potrzebujemy taniej energii, a że jesteśmy bliżej Rosji i alternatywa paliwa 3 zł za litr uruchomiło by w Polsce efekt domina i wielkiego wzrostu gospodarczego . Nie mamy atomu do obrony, a NATO nie chce nas w Atom Sharing. Nie stać nas Polskę na wojny konwencjonalne z Moskwa. Łatwiej udawać przyjaźń bo pokorne ciele dwie matki ssie.