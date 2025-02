Cła Trumpa. Niemieckie media piszą, jak UE powinna odpowiedzieć

Redakcja mogła by zrobić obszerny artykuł na temat tego co Trump w ciągu miesiąca zrobił, dla przykładu: 1) obniżył o 95% nielegalną migrację w USA 2) Zmoblilizował Kanade do wysłania15tyś żołnierzy do pilnowania granicy 3) Wyprowadził USA z WHO 4) Odrzucił zielony ład 5) Odrzucił EV Mandate Bidena 6) Przywrócił wojskowych których Biden zwolnił ze służby bo nie chcieli igły 7)Przestał finansować skorumpowaną i z licznymi skandalami na koncie USAID 8) Ustalił ilość płci poprawnie 9) Zuckenberg ogłosił koniec cenzury na ich platformach 10) Koledzy P i Z gotowi są do rozmów pokojowych 10) Kartele narkotykowe uznane zostały za organizacje terro 11) Kara śmierci dla przemytników dzieci 12) uwolnił kobitki od rywalizacji w sporcie z facetami 13) ogarnał 600mld zielonych od Saudów i tak można pisać i pisać, sporo tego jak na 1mc, gość powiem Wam jest najbardziej przewidywalnym politykiem na świecie obecnie, robi dokładnie to co zapowiadał i co obiecywał swoim wyborcą. Redakcja powinna się zainteresować i zrobić taki obszerny zbiór dokonań Trumpa. Pozdrawiam Serdecznie