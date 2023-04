Cloud computing – klucz do nowoczesnego biznesu. Czym jest i jakie ma zastosowanie?

Cloud computing – czym jest?

W zakresie usług IT i dostarczania użytkownikom nowoczesnych rozwiązań internetowych często wykorzystywany jest termin cloud computing. Co to jest? W tłumaczeniu na język polski to po prostu chmura obliczeniowa. Definiowana jest ona jako chmura prywatna lub publiczna, która pozwala na zapewnienie prostego i przy tym elastycznie dopasowanego dostępu do zasobów obliczeniowych i usług IT. Zasadniczo cloud computing oznacza wykorzystanie usług i pamięci masowej do zdalnego archiwizowania, zarządzania, przetwarzania danych oraz ich udostępniania określonym osobom lub podmiotom.

W cloud computingu masz możliwość przechowywania i analizowania danych. Aktualnie w ramach technologii IT często wykorzystuje się chmury obliczeniowe, ponieważ likwidują one konieczność fizycznego zapewnienia przestrzeni na dysku twardym komputera. Cloud computing daje możliwość magazynowania danych w wirtualnej przestrzeni przy zachowaniu swobodnego, aczkolwiek bezpiecznego dostępu do nich, oraz na serwerach, jakie pozostają poza siecią lokalną użytkownika.

Istnieje wiele rodzajów chmur obliczeniowych, ale wspominany podział na chmury publiczne i prywatne to podstawowa kategoryzacja. Cloud computing noszący cechy obu tych chmur nazywany jest rozwiązaniem hybrydowym.

Cloud computing – gdzie jest stosowany?

Obecnie nie tylko firmy, ale i osoby prywatne korzystają z chmur obliczeniowych do różnych celów. Ich wprowadzenie do działalności to pójście z duchem czasu i wykorzystanie nowoczesnych systemów dla optymalizacji działalności.

Podłączenie się do systemu cloud computing oznacza wykorzystanie łącza internetowego w celu uzyskania dostępu do zasobów obliczeniowych, jakie są hostowane w centrach danych zarządzanych przez dostawców usług w chmurze. Nie ma przy tym konieczności posiadania tych zasobów na własnych dyskach i utrzymywania ich lokalnie.

Cloud computing ma wiele różnych zastosowań, w takich obszarach jak: przechowywanie danych,

analiza danych,

serwery wirtualne,

aplikacje biznesowe. Przechowywanie danych to jedno z najważniejszych zadań, jakie realizowane są przez chmury obliczeniowe. Zamiast samemu utrzymywać dyski i serwery, czyli całą infrastrukturę sprzętową, zabezpieczać ją, można wszystkie pliki przechowywać w ramach usługi cloud computing. W przypadku takiego rozwiązania użytkownik za archiwizowanie danych płaci poprzez opłacanie usługi IT. Dzięki chmurom tworzenie kopii zapasowych danych staje się prostsze. Da się zautomatyzować takie mechanizmy.

Ponadto można wykorzystać cloud computing do analizowania. Dla firm przechowujących dane w ten sposób to bardzo ważna funkcjonalność. Analizy i wyciąganie wniosków z dostępnych informacji pozwalają na zyskanie i utrzymanie w dłuższym czasie przewagi konkurencyjnej. Chmura obliczeniowa dostarcza narzędzia do analizowania dużych zbiorów – o określonej lub nieokreślonej strukturze. Można w ten sposób uzyskać cenne informacje. W przypadku przedsiębiorców będą to kwestie pomagające w podejmowaniu trafnych decyzji, optymalizacji obsługi klienta, zwiększaniu skuteczności podejmowanych kampanii reklamowych.

Technologia cloud computingu oferuje użytkownikom dużą moc obliczeniową i jest skalowalna.

Tradycyjnie sklepy czy witryny WWW są utrzymywane na serwerze własnym danej firmy lub serwerze dzierżawionym. Początkujący przedsiębiorcy korzystają również z hostingu współdzielonego, dla ograniczenia kosztów. W zamian możesz zapewnić sobie serwer w ramach usługi cloud computing. To pewne, dobrze zabezpieczone rozwiązanie.

Korzystanie z chmury obliczeniowej pozwala na znaczące zredukowanie kosztów ponoszonych w związku z tworzeniem aplikacji biznesowych. Skraca się czas trwania procesu od koncepcji do realizacji. Wszystko dlatego, że cloud computing w takim przypadku umożliwia korzystanie z gotowych infrastruktur.

Czy warto stosować cloud computing?

Istnieje wiele sposobów, by wykorzystać cloud computing. Zastosowanie w biznesie chmury obliczeniowej przyniesie wiele pozytywnych rezultatów. Możesz stosować różne rodzaje chmur, ale każda z nich daje Ci możliwość przechowywania i przetwarzania danych w bezpiecznych warunkach, pozwala na korzystanie z wirtualnego serwera czy też na tworzenie backupu danych i aplikacji biznesowych. Usługi cloud computing dają szansę na skorzystanie przez firmy z outsourcingu informatycznego w różnym wymiarze. Warto wypróbować możliwości, jakie niesie ze sobą chmura obliczeniowa.

W technologię cloud computing inwestuje coraz więcej przedsiębiorców, a przyczyniła się do tego z pewnością pandemia COVID-19 i konieczność organizacji pracy zdalnej. Dane GUS z 2021 roku pokazały, że z usług płatnej chmury obliczeniowej korzystało wówczas blisko 29 proc. polskich przedsiębiorstw, czyli o 4 proc. więcej niż w 2020 roku i aż o 12 proc. więcej w porównaniu do 2019 roku. Wyraźnie rośnie zainteresowanie chmurą – coraz więcej osób prywatnych i przedsiębiorców odkrywa szerokie możliwości zastosowania cloud computingu.

