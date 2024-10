Co dalej z 800 plus? Jasna deklaracja ministra finansów

Co z małymi firmami i tematem zdrowotnego i kwotą wolną 60 tysięcy.. No kochani, tak się nie da dłużej.. jak długo mamy sponsorować rozdawnictwo? Jak na razie to świetnie dajecie sobie radę w spółkach skarbu państwa a poza tym to nic nie robicie..małych firm jest prawie 3 mln plus ich rodziny.Ludzie ciężko pracujacy czekają na zmiany..Może wy też tak trochę skromniej byście żarli?