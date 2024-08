"Demograficzne tsunami". Zrzucili winę na kobiety. Ekspert: to po prostu mit

Absurd 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wcale nie dziwi mnie to że Polacy nie chcą mieć dzieci. Największy wpływ ma na to drożyzna, wzrost opłat energii, mieszkań, kredyty hipoteczne są absurdalnie drogie, co chwilę nowe podatki, złodziejski ZUS który zabiera nam sporo z wypłat, niepewna sytuacja geopolityczna. Niech rządzący tym się zajmą i jak Polkom i Polakom będzie zostawać więcej pieniędzy w portfelu to będzie i więcej dzieci. To głupota zwalać winę za niską dzietność na kobiety. To wina wszystkich rządzących od 1990 roku.