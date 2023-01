Co dalej z mediacjami w sprawie Elektrowni Jaworzno? Tauron przedstawia nowe informacje

Tauron poinformował, że Rafako zerwało mediacje toczące się przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Zarazem jak przekonuje spółka Tauron Wytwarzanie, do której należy elektrownia w Jaworznie, pozostaje otwarta na negocjacje. Deklaruje też wsparcie dla pracowników i podwykonawców Rafako .

Spór o blok węglowy

Tauron i Rafako od miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu bloku III. W ubiegłym tygodniu Tauron Wytwarzanie wezwało Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań.

Jednak generalny wykonawca w całości kwestionuje te żądania. Zapowiedział też, że zamierza złożyć wniosek o upadłość . W piątek z kolei Rafako wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł . Obie firmy uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne.

Do sprawy zdążył się też już odnieść premier. – Myślę, że kierownictwo i jednej, i drugiej firmy powinno się uderzyć w pierś. (...) To błędy po stronie kierownictwa, w jednej i drugiej firmie, doprowadziły do takiego klinczu – stwierdził na antenie RMF24 Mateusz Morawiecki.