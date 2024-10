Co dalej z ogródkami działkowymi? Ministerstwo zabiera głos

zgłoś do moderacji

No Donald tak jak PiS i Jarek robi wszystko aby przypodobać się deweloperom, banksterom i hochsztaplerom. Jeśli chcą likwidować ogródki działkowe to niech na takiej samej zasadzie oddadzą swoje posiadłości - po co komu 1000 czy 1500 lub więcej mkw. wokół domku, wystarczy 250 mkw.