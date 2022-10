Co z podatkiem Sasina? "Problem rozwiązany"

- Apelujemy do nich, żeby nie maksymalizować zysków, używając jako wytrycha inflacji. To taka wymówka, która może być stosowana w wielu przypadkach. Apelujemy, by kierować się pewną odpowiedzialnością - podkreślał szef MAP.

Premier tłumaczy, skąd zmiana podejścia do "daniny Sasina"

- Przedsiębiorstwa z szeroko rozumianego sektora energetycznego - te, które kwotują bardzo wysoko ceny energii - mogą mieć nadmiarowe zyski. Dopóki one nie zmieniły mechanizmu kształtowania cen, to musieliśmy z panem premierem Sasinem zaproponować rozwiązania podatkowe. Takie, jakie zostały zastosowane w różnych krajach Europy. Jeżeli jednak wyliczenie kosztów energii elektrycznej czy cieplnej będzie stało w odpowiednich proporcjach do kosztów i przyzwoita (będzie - przyp. red.) marża - ale nie 500 czy 300 proc. - to my z panem premierem podejdziemy do tego na zasadzie takiej, że pewne dochody muszą być opodatkowane, ale ponieważ obniżyliście, drodzy przedsiębiorcy swoje nadmiarowe zyski, to inaczej podchodzimy do tego, co jeszcze miesiąc temu było właściwym podejściem - mówił szef rządu.