Co z zakładami Fiata w Bielsku-Białej? Apelują do rządu. Oto plan

Solidarność apeluje. Chce, by dawne zakłady Fiata trafiły do PGZ

W wyniku procesu przekształceń i prywatyzacji w latach 1990-92 FSM przekształciła się w koncern Fiat Auto Poland, co zaowocowało funkcjonowaniem do dziś w pobliżu Bielska-Białej 37 fabryk branży automotive.

"FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej to nieporównywalny do żadnego innego w kraju potencjał produkcyjny, umożliwiający sprawne uruchomienie masowej produkcji zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie zarządzania produkcją. Jest to niepowtarzalna okazja wprowadzenia do grupy PGZ całkowicie nowego podmiotu z odmienną mentalnością od już będących jej częścią innych podmiotów" – podkreślił Bogusz.