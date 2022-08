Content marketing — jak z niego skorzystać?

Czym jest content marketing?

Content marketing, który określa się także jako marketing treści, to rodzaj strategii marketingowej wykorzystującej treść w celu dotarcia do potencjalnego odbiorcy. Content ma za zadanie zainteresować klientów przedstawionymi treściami. Może odnosić się do świadczonych usług, produktów czy samej marki. Content wykorzystywany jest także do wspierania innych celów marketingowych niż pozyskiwanie klientów. Może służyć PR-owi firmy np. poprzez budowanie określonego wizerunku marki.

Content to nie tylko treść pisana

Content tworzony dla odbiorców może przybierać różne formy. Nie jest to tylko treść pisana, z którą najczęściej kojarzy się content marketing. Artykuły blogowe, posty w social mediach, newslettery czy e-maile nie są atrakcyjne, gdy odbiorca otrzymuje jedynie ścianę tekstu. Content marketing to także zdjęcia, infografiki, wideo, podcasty, audiobooki, prezentacje, gify czy webinary. Każda forma przekazywania odbiorcom określonych treści jest rodzajem marketingu. Powstaje coraz więcej ciekawych form content marketingu. Firmy wykorzystują np. memy do komunikacji z klientami.

Najważniejszym aspektem jest dobór odpowiednich form przekazu do targetu, czyli grupy docelowej. Skoncentrowanie się jedynie na treści pisanej nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zgodnie z najnowszymi badaniami, odbiorcy coraz mniej czasu poświęcają na zapoznanie się z przygotowaną treścią. Nic dziwnego, że firmy muszą zmieniać sposób komunikacji i wykorzystywać również narzędzia, które ułatwiają odbiorcom przyswajanie wysyłanych komunikatów.

Jakie są korzyści content marketingu?

Dla większości marek oczywiste jest to, że bez contentu trudno prowadzić działania marketingowe. Co jednak można zyskać ze skutecznego content marketingu? Korzyści jest naprawdę wiele, dlatego warto zastanowić się nad włączeniem działań contentowych w szerszą strategię marketingową. Najważniejszą korzyścią content marketingu jest tworzenie angażujących treści, które przyciągają uwagę odbiorców. Dzięki temu można realizować dalsze cele, które pozwolą m.in. pozyskać nowych klientów i przekonać ich do zakupu produktu lub usługi. Należy przy tym pamiętać, że treść tworzona jest przede wszystkim dla odbiorców, dlatego komunikaty powinny być nie tylko ciekawe, ale również dostosowane do grupy docelowej.

Treści wpływają także na to, jak widoczna jest firma w sieci. Content SEO jest formą content marketingu, która wspomaga pozycjonowanie strony, dzięki czemu rośnie liczna wyświetleń i zwiększa się ruch użytkowników, co bezpośrednio wpływa także na sprzedaż.

Content marketing jest wykorzystywany również do stworzenia lub budowania wizerunku. Eksperckie treści pomagają pozyskać zaufanie klientów, którzy mają dzięki temu przeświadczenie, że zakup produktu czy usługi będzie dla nich korzystny. Treść będzie pomocna także w promocji i zwiększaniu zasięgu tworzonego przekazu. Dzięki tym działaniom można zbudować zaufanie i lojalność odbiorców. Pomocne, ciekawe i wiarygodne treści pozwolą odbiorcom wracać na stronę firmowego bloga czy social media.

Treść pozwala także na zbadanie potrzeb klientów, którzy mogą za jej pomocą komunikować się z marką. Dzielenie się odczuciami z procesu zakupów czy zdaniem odnośnie produktów jest bardzo cenne dla marki, ponieważ pozwala monitorować, co można zmienić na lepsze. Odpowiednia strategia content marketingowa jest więc w stanie przynieść wiele korzyści.

Jak efektywnie korzystać z content marketingu?

Aby cieszyć się zamierzonymi efektami, trzeba zaplanować odpowiednią strategię content marketingową. Można polegać na wsparciu zewnętrznym np. agencji marketingowej lub stworzyć we własnym zespole marketingowym dział poświęcony contentowi. Ważne jest, aby, jak zostało wspomniane wyżej, dopasować formę i treść komunikatów do klientów.

Należy zaplanować długofalową i spójną strategię, a także zadbać o regularność. Istotna jest także różnorodność i wysoka jakość treści. Zarządzanie contentem nie jest proste, dlatego warto zdecydować się na pomoc profesjonalistów, jeżeli nie ma się doświadczenia.

