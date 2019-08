Coraz więcej Szkotów za wyjściem ze Zjednoczonego Królestwa

Jak podaje agencja Reutera, to pierwsze od marca 2017 roku badanie, w którym zwolennicy niepodległości Szkocji mają większość.

Po wyłączeniu badanych bez wyrobionego zdania oraz niezamierzających głosować daje to przewagę 52 do 48 proc. na rzecz zwolenników szkockiej secesji.

"W związku z ubiegłotygodniową wizytą (nowego premiera Wielkiej Brytanii) Borisa Johnsona w Edynburgu przeprowadziłem sondaż wśród Szkotów, by zmierzyć poziom poparcia dla drugiego referendum niepodległościowego i wybadać opinie co do samej niepodległości (Szkocji)" - napisał na stronie internetowej autor badania, Lord Ashcroft.