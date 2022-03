Część rodziców dostanie od rządu 400 zł. Od kwietnia rusza nabór wniosków do nowego programu

Jak złożyć wniosek o dopłatę do żłobka?

Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS. Nie będą one jednak publicznie ujawniane.