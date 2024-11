Czesi tracą miliardy. Masowo przywożą to z Polski

Czesi tracą setki mln zł przez polskie papierosy

Szacowane całkowite straty wynikające z przywozu papierosów bez opodatkowania wynoszą od 10 do 15 miliardów koron. Martin Jareš z Philip Morris International zauważa, że zarówno legalny, jak i nielegalny import z Polski rośnie, głównie przez znaczącą różnicę cen między Czechami a Polską, która wynosi około 50 koron (ok. 8,50 zł) - wspomina portal o2.pl.

Rekordowy import papierosów w 2023 roku

W minionym roku import papierosów z Polski do Czech osiągnął rekordową liczbę 950 milionów sztuk, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu do 2022 roku. Choć większość tego importu skierowana jest na własny użytek, szacuje się, że aż 210 milionów papierosów jest przemycanych, co stanowi niemal jedną czwartą całkowitego importu z Polski.