Duda podpisał. Papierosy będą bardzo drogie. Oto ceny za paczkę

Nowe przepisy wprowadzają precyzyjne stawki akcyzy na poszczególne produkty tytoniowe. Według treści ustawy, którą wskazuje komunikat Kancelarii Prezydenta RP, na papierosy będzie ona wynosić 476,10 złotych za każde tysiąc sztuk oraz 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. W przypadku tytoniu do palenia ustalono stawkę 412,58 złotych za kilogram plus 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej, natomiast dla cygar i cygaretek będzie to 903,90 złotych za kilogram.

Szczególne regulacje wprowadzono dla wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy i bez maksymalnej ceny detalicznej. W takich przypadkach stawka akcyzy na papierosy wyniesie 789,77 złotych za tysiąc sztuk, a na tytoń do palenia 668,06 złotych za kilogram. Identyczną stawkę zastosowano dla suszu tytoniowego.

Nowe przepisy określają też stawkę akcyzy na płyn do e-papierosów na poziomie 1,80 złotych za mililitr. Dla wyrobów nowatorskich ustalono ją na 780,41 złotych za kilogram plus 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Ceny papierosów będą rosnąć

W sierpniu wiceminister finansów Jarosław Neneman podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawił szczegółową mapę drogową podwyżek. W przypadku papierosów w 2025 roku stawka akcyzy w części kwotowej wzrośnie o 25 proc., w 2026 roku o kolejne 20 proc., a w 2027 roku o następne 15 proc.

Jeszcze większe podwyżki czekają producentów tytoniu do palenia. W ich przypadku część kwotowa akcyzy zostanie podniesiona o 38 proc. w przyszłym roku, 30 proc. w 2026 roku oraz 22 proc. w 2027 roku. Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki tym zmianom wpływy do budżetu wzrosną o 3,5 miliarda złotych rocznie.

Wiceminister Neneman odniósł się również do spekulacji dotyczących finalnych cen detalicznych. "nieprawdą jest, że po tych zmianach w 2027 roku paczka papierosów będzie kosztować 30 złotych. Oczywiście, to zależy też od tego, jak zachowają się koncerny, ale cena papierosów będzie wynosić około 26-27 złotych w 2027 roku" powiedział podczas obrad komisji.

Nawet 20 zł za paczkę papierosów

Według analiz cena paczki papierosów może wzrosnąć z obecnych 17-18 złotych do ponad 20 złotych już w przyszłym roku. W kolejnych latach przewidywane są dalsze wzrosty - do 23,85 złotych w 2026 roku.

Dla użytkowników e-papierosów przewidziano szczególnie wysokie podwyżki. Podatek akcyzowy na płyny do tych urządzeń wzrośnie o 75 proc. w 2025 roku, 50 proc. w roku 2026 i 25 proc. w 2027 roku. Koszty ponoszone przez użytkowników wyrobów nowatorskich wzrosną do 19,04 złotych za paczkę, a e-papierosów do 23,64 złotych za płyn.

Tyle kosztują papierosy w UE

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że obecnie średnia cena paczki papierosów w Polsce wynosi 3,15 euro, co plasuje nas wśród krajów o najniższych cenach w Europie - tańsze papierosy można kupić jedynie w Bułgarii. Dla porównania w Irlandii za paczkę trzeba zapłacić ponad 14 euro.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że w Polsce ponad jedna piąta mieszkańców to nałogowi palacze. Palenie papierosów jest bezpośrednią przyczyną 60 tysięcy zgonów rocznie. Nowe przepisy mają przede wszystkim ograniczyć konsumpcję wyrobów tytoniowych i ich substytutów, szczególnie przez osoby nieletnie.

Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie ważności banderol. Zgodnie z nowymi przepisami, ważność banderol na płyn do papierosów elektronicznych będzie regulowana na takich samych zasadach jak dla papierosów, tytoniu do palenia oraz wyrobów nowatorskich. Dotychczasowe stawki opodatkowania będą obowiązywać do 28 lutego 2025 roku, a od 1 marca 2025 roku wejdą w życie nowe wysokości akcyzy.

Wiceminister finansów poinformował również, że obecnie szara strefa w wyrobach tytoniowych wynosi około 3,6 proc. Eksperci zwracają uwagę, że zbyt drastyczne podwyżki akcyzy mogą doprowadzić do wzrostu nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.

W ustawie znalazły się także przepisy epizodyczne związane z przedłużeniem ważności znaków akcyzy na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych z nadrukowanym rokiem wytworzenia 2024. as na dostosowanie się do zmian.

Akcyza na alkohol też w górę

Od 1 stycznia 2025 roku wzrośnie akcyza na alkohol, co wpłynie na ceny różnych napojów procentowych. Zgodnie z nowymi przepisami, akcyza na alkohol wzrośnie o 5 proc. W praktyce oznacza to, że cena piwa wzrośnie o 3 grosze, wina o 10 groszy, a butelka wódki zdrożeje o złotówkę. Dziennik "Fakt" oszacował również wpływ podwyżek na inne produkty - butelka wódki zdrożeje o złotówkę, wino o 10 groszy, a piwo o 3 grosze.

Te podwyżki są częścią szerszej strategii rządu mającej na celu zwiększenie wpływów do budżetu oraz ograniczenie konsumpcji alkoholu. Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku, dając przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do zmian.

