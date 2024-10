Gigant zamyka wszystkie fabryki w Niemczech. Spadła sprzedaż papierosów

Spadek popytu na wyroby tytoniowe

Ambitne plany transformacji

Wpływ palenia na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy

Palenie tytoniu jest uznawane za jedną z głównych przyczyn chorób układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego, co odzwierciedlają liczne badania i statystyki. Dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji kancerogennych , które są bezpośrednim czynnikiem ryzyka nowotworów płuc, gardła oraz wielu innych narządów. Każde wdychanie dymu wprowadza te toksyczne związki do organizmu, powodując chroniczne stany zapalne oraz uszkodzenia na poziomie komórkowym.

Przyczyniają się one także do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), która jest obecnie jednym z wiodących powodów zgonów na całym świecie. POChP charakteryzuje się ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, co prowadzi do chronicznej hipoksji i przeciążenia serca.