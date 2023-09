Członkini RPP o konsekwencjach obniżki stóp procentowych. "Nie słucham pana prezesa"

direct 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Jeśli pani Tyrowicz twierdzi, że ekonomia to taka prosta nauka, to chyba profesurę odstała trochę na wyrost, bo ekonomia polega na utrzymywaniu równowagi w wieloczynnikowym środowisku i nie jest to tak zero-jedynkowe. Rozumiem, kiedy ktoś, kto miał styczność z ekonomią na poziomie szkoły średniej lub pierwszego roku studiów, nie biorąc pod uwagę innych czynników i instrumentów ekonomicznych, mówi, że wystarczy podnieść stopy procentowe, żeby inflacja spadła lub opuścić je, żeby inflacja rosła. Jednak jeśli takie zdanie wygłasza profesor ekonomii, to jest to niestety trochę przerażające.