Czy staż to rozwiązanie tylko dla młodych? Kto może się ubiegać o staż?

Czym jest staż? Definicja

Pojęcie stażu jest nierozerwalnie związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w całej Polsce. Staż z urzędu pracy definiowany jest jako nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania obowiązków przez realizację zadań w miejscu pracy bez jednoczesnego nawiązania stosunku pracy. W efekcie stażysta zdobywa doświadczenie zawodowe, stwarzając sobie tym samym zdecydowanie większe szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Do kogo kierowane są programy stażowe?

Ustawodawca w kwestii stażu z urzędu pracy przewidział pewne ograniczenia w tym, do kogo kierowane mogą być programy stażowe. Na staż do 6 miesięcy skierowane mogą być osoby, które: są długotrwale bezrobotne,

są bezrobotne i mają mniej niż 30 lat,

są kobietami, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

są bezrobotnymi powyżej 50. roku życia,

nie mają kwalifikacji czy doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia co najmniej średniego,

są rodzicami, którzy samotnie wychowują co najmniej 1 dziecko poniżej 18. roku życia,

są bezrobotnymi, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

są osobami z niepełnosprawnością. Bezrobotny, który nie ukończył jeszcze 30 lat, może być skierowany na staż nawet na 12 miesięcy. Nie oznacza to jednocześnie, że wyłącznie osoby młode mogą brać udział w takich stażach organizowanych przez urząd pracy.

By dana osoba mogła odbyć staż z urzędu pracy, musi mieć skierowane wydane przez urzędników. Podanie o przyjęcie na niego wraz ze skierowaniem należy złożyć razem z dokumentem tożsamości, oświadczeniem dotyczącym miejsca zameldowania czy ze świadectwami ukończenia szkół i dyplomami. Jeśli staż nie jest pierwszą przygodą zawodową, składa się również świadectwa pracy z innych miejsc zatrudnienia.

Staż na początek drogi zawodowej

Przede wszystkim osoby młode, absolwenci uczelni wyższych czy szkół zawodowych i średnich mają szansę na to, by rozpocząć i rozwinąć swoja karierę dzięki stażom zawodowym. To szansa na zdobycie doświadczenia, jakie na wielu stanowiskach pracy jest absolutnie wymagane.

Staż jako sposób na przebranżowienie

Bardzo często powodem podejmowania stażu zawodowego jest chęć przebranżowienia się, czyli zmiany branży, w której pracuje dana osoba. Jeśli okazuje się, że możliwości podjęcia pracy w zawodzie, który wykonywałeś od lat, się wyczerpują, być może pora na zmianę, a staż może być pierwszym krokiem do jej realizacji.

Staż z urzędu pracy czy staż bezpośrednio u pracodawcy? O czym warto wiedzieć

Przepisy regulują kwestie tego, kto może być organizatorem stażu. Możesz więc spotkać się zarówno ze stażem z urzędu pracy, jak i stażem bezpośrednio u pracodawcy. Może go organizować: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nie zatrudniała dotychczas innych pracowników,

rolnicza spółdzielnia produkcyjna,

pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przy korzystaniu z oferty stażu z urzędu pracy ważne jest to, że stażysta uzyskuje stypendium z Funduszu Pracy, dlatego istotne, by osoba ubiegająca się o skierowanie stażysty do swojej firmy nie zalegała z wypłatą wynagrodzenia oraz z zapłatą składek do ZUS, NFZ, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeśli chodzi o staże, które nie są organizowane przez pracodawców za pośrednictwem urzędów pracy, to mogą one być oferowane przez biura karier koordynowanych przez szkoły i uczelnie. W przypadku stażu organizowanego samodzielnie przez zakład pracy kandydat nie musi mieć skierowania do jego odbycia. Umowę może podpisać wówczas każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie zawodowe.

