Czym jest kredyt odnawialny i jak go spłacać?

Czym jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny jest uruchamiany w ramach konta osobistego lub firmowego. Bank, na podstawie zawartej umowy kredytowej, dolicza do naszego salda odpowiednio oprocentowaną kwotę. Ma postać określonego limitu dodatkowych środków, które powiększają saldo i z których można bez przeszkód korzystać, jeśli tylko zostaną wyczerpane własne środki. Kredyt zaciąga się najczęściej na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Na kredyt odnawialny decydują się osoby, które chcą mieć dostęp do pieniędzy "na wszelki wypadek". Kwota od banku przyjmuje postać koła ratunkowego, które można wykorzystać w obliczu dużego lub nieoczekiwanego wydatku. Kredyt odnawialny jest dostępny w prawie każdym banku, a coraz częściej nawet w instytucjach pożyczkowych.

Na czym polaega kredyt odnawialny?

Wiesz już, co to jest kredyt odnawialny. Warto jednak dowiedzieć się, jak działa w praktyce. Kwota ustalona z bankiem może być spożytkowana w dowolny sposób i na dowolny cel. Pieniądze są dostępne tylko wtedy, gdy własne pieniądze na koncie zostaną rozdysponowane.

Mając dostęp do przyznanych środków, możesz je wypłacać w bankomacie, przelewać na konto, wydać pełną lub częściową kwotę. Wykorzystana kwota rzecz jasna pomniejszy limit. Jeśli jednak wykorzystasz tylko 2 tys. zł z 10 tys. zł limitu, odsetki zapłacisz tylko z wykorzystanej kwoty. Każdy wpływ środków na twoje konto osobiste (np. wynagrodzenia) w pierwszej kolejności spłaca zaciągnięte zobowiązanie, a także odnawia kwotę kredytu do dyspozycji. Limit 10 tys. zł jest więc regularnie odnawiany i dostępny na koncie.

Choć kredytu odnawialnego nie spłaca się ratalnie, niektóre banki umożliwiają płacenie w ratach. Dzieje się tak głównie w przypadku klientów, którzy wykorzystali cały limit i nie mogą zapewnić wystarczających wpływów na koncie. W takiej sytuacji co miesiąc są zobowiązani regulować raty w tej samej wysokości, obejmujące zarówno część pożyczonego kapitału, jak i odsetki.

Czy opłaca się brać kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny nie spłaca się w ratach - każda wpłata na konto zmniejsza wykorzystany limit, przez co bank nalicza odsetki wyłącznie od kwoty pozostałej do spłaty. Jest to duże uproszczenie, jednak trzeba uważać, by nie wpaść w nawyk korzystania z dostępnych pieniędzy banku przez cały czas. To może skończyć się sporym zadłużeniem. Oferty kredytów odnawialnych są często o wiele bardziej atrakcyjna niż np. oferta karty kredytowej, kredytu gotówkowego czy hipotecznego. Bank wpłaca na rachunek klienta dużą kwotę przy o wiele mniejszych formalnościach. W tym kontekście opłaca się bardziej niż inne zobowiązania finansowe.

Kredyt odnawialny często zestawiany jest z debetem. Są to jednak dwa różne produkty finansowe. Mimo że oba powiązane są z rachunkiem bankowym oraz zapewniają wielokrotny dostęp do dodatkowej gotówki, różnią się m.in. dopełnieniem nieco innych formalności.

Kredyt odnawialny a debet. Jakie są różnice? Wysokość kwoty debetu jest niższa, wynosząca najczęściej tylko kilka tysięcy zł. Ma także wysokie oprocentowanie i krótki termin spłaty. Nie wymaga formalności, które są niezbędne przy podpisywaniu umowy o kredyt. Jeśli jednak potrzebujesz dostępu do dużych środków, np. 100 tys. zł, kredyt odnawialny będzie lepszym wyborem niż debet.

Jak się spłaca kredyt odnawialny?

Przyjmijmy, że korzystasz z kredytu odnawialnego, którego limit wynosi 10 tys. zł. Oprócz tego na twoje konto co miesiąc trafia wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł. Łączne saldo do dyspozycji to wówczas 15 tys. zł. Jeśli w danym miesiącu wydasz tylko 5 tys. zł, zostanie ci pełny limit. Nie skorzystasz wówczas z kredytu, a odsetki nie zostaną naliczone.

Jednak jak spłacić kredyt odnawialny, gdy naruszymy limit kredytu? Załóżmy, że w jednym miesiącu wydajesz 6 tys. zł. Oznacza to, że z konta ubyło całe wynagrodzenie oraz 1 tys. zł zaciągnięty w ramach kredytu odnawialnego. Od tej pory bank naliczać będzie odsetki aż do momentu spłaty. W momencie, gdy na rachunek wpłynie wynagrodzenie, zadłużenie automatycznie ulega spłacie, a bank przestaje naliczać odsetki. Ponownie do dyspozycji masz kwotę zaciągniętego kredytu - 10 tys. i środki własne pomniejszone o spłacony kapitał.

Oprócz naliczanych odsetek od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu masz obowiązek płacić także coroczną opłatę za potencjalnie możliwą do wykorzystania kwotę, czyli 10 tys. zł. Wysokość takiej opłaty jest uzależniona od banku, w którym zaciągasz kredyt.

Zalety i zagrożenia kredytu odnawialnego

Do zalet kredytu odnawialnego warto zaliczyć brak konieczności podpisywania wielu umów. Możliwość uzyskania wysokich kwot pieniędzy (większych niż w przypadku debetu). Możliwość wielokrotnego odnawiania umowy. Możliwość przeznaczenia pieniędzy na dowolny cel, a także oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty limitu.

To zobowiązanie nie jest jednak wolne od wad. Warto do nich zaliczyć czas przyznania kredytu, który może się dłużyć. Konieczność posiadania dobrej zdolności kredytowej. Wysokie odsetki, jeśli kredyt nie zostanie spłacony w terminie. Uiszczanie prowizji przy odnowieniu kredytu, nawet jeśli klient nie korzystał z limitu. Nieprzerwana dostępność środków, co może generować problemy, w tym nadmierne przyzwyczajanie się do wysokiego salda. Powstaje wówczas ryzyko nadmiernego zadłużania się, z uwagi na ciągły i ułatwiony dostęp do pieniędzy. Decydując się na kredyt odnawialny, trzeba mieć dużą kontrolę nad swoimi finansami.

