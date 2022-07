Czynniki zewnętrzne windują inflację. NBP nie ma wyboru, jak dalej walczyć z drożyzną

Inflacja dalej szaleje. W czerwcu ceny były wyższe o 15,6 proc. niż rok wcześniej. Wpływ na to mają różne czynniki. - Według szacunków Narodowego Banku Polskiego czynniki wewnętrzne to nie więcej niż 1/4 inflacji , a w 75 proc. inflacja ma charakter zewnętrzny [chodzi m.in. o kryzys egzoenergetyczny, wojnę w Ukrainie itd. - przyp. red.] - powiedział w trakcie piątkowej konferencji prasowej Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Nie tylko my mierzymy się z inflacją. Szef NBP zwrócił uwagę, że globalna inflacja wzrosła do poziomów nienotowanych od dekad we wszystkich ważnych krajach . Zwrócił uwagę na Stany Zjednoczone , gdzie inflacja CPI w maju sięgnęła 8,6 proc ., czyli najwięcej od 40 lat.

Inflację pod lupę wziął Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Rady Gospodarczej. Tydzień temu na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że "mamy sporą dozę czynników zewnętrznych kształtujących inflację". Dodał, że są one związane z tym, co się dzieje na rynku paliw, co się dzieje na rynku innych surowców, żywnościowym i na rynku różnych komponentów potrzebnych do produkcji.