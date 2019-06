Czysta ropa z Rosji już płynie do Polski. Rurociąg Przyjaźń wznowił dostawy

Jak informuje RMF FM , w niedzielę PERN (operator rurociągów i logityki naftowej) uruchomił tłoczenie do rurociągu Przyjaźń. To oznacza, że czysta ropa już płynie w kierunku Polski.

A to nowość, bo od 1,5 miesiąca przesyłu nie było. Wszystko za sprawą zanieczyszczenia surowca. Polska musiała sobie w tym czasie radzić samodzielnie - czy to korzystać z rezerw, czy z dostaw morskich.

Obejrzyj: Trefne paliwo z Rosji. Polscy kierowcy mają powody do obaw?

Tymczasem na początku tygodnia pisaliśmy , że przedstawiciele Orlenu, który odbiera część rosyjskiej ropy, dogadali się z Rosjanami. Polska spółka uzyskała deklarację, że Transnieft przekaże rosyjskim producentom ropy naftowej rekompensaty, z których ci pokryją roszczenia kierowane do nich przez odbiorców ropy, w tym właśnie Orlen.

Dostawy ropy do naszego kraju zostały wstrzymane 24 kwietnia. Wtedy to polski operator rurociągów, spółka PERN, przestał pobierać surowiec z białoruskiego sytemu przesyłowego do bazy w Adamowie.