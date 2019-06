Ropa z Rosji. Problematyczna kwestia odszkodowań za zanieczyszczony surowiec

Tymczasem dwa dni temu pisaliśmy, że przedstawiciele Orlenu, który odbiera część rosyjskiej ropy, dogadali się z Rosjanami. Polska spółka uzyskała deklarację, że Transnieft przekaże rosyjskim producentom ropy naftowej rekompensaty, z których ci pokryją roszczenia kierowane do nich przez odbiorców ropy, w tym właśnie Orlen.

Obejrzyj też: Trefne paliwo z Rosji. Polscy kierowcy mają powody do obaw?

W wywiadzie dla "RBK" Tokariew odniósł się też do kwestii tego, ile zanieczyszczonego surowca trafiło do naszego kraju. - Kiedy wszystko będzie bardziej zrozumiałe, wywiążemy się z naszych zobowiązań. Ale zmyślone historie w rodzaju przetłoczonych do Polski 600 tys. ton ropy, które potem z jakiegoś powodu zmieniły się w 1 mln - tak rekompensować nie będziemy - stwierdził.