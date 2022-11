"Decyzja w ciągu kilku dni". Rząd chce wprowadzić kryterium dochodowe, zamrażając ceny gazu

Anna 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Unia Europejska zwróciła uwagę Polsce na stawki VAT, które zostały obniżone poprzez tarcze antyinflacyjne bardziej niż pozwalają na to unijne regulacje - powiedział w programie "Newsroom" WP Rafał Mundry, ekonomista, analityk gospodarczy. – Co wiemy na te chwilę? Od 1 stycznia 2023 r. zapłacimy więcej za paliwa, bo nie będzie już obniżki VAT z 23 do 8 proc. I to dotkliwa zmiana dla Polaków. Za paliwo, które kosztuje obecnie 7 zł za litr, od nowego roku zapłacimy ok. 8,40 zł za litr. Olej napędowy, który obecnie dochodzi do 8 zł, bez tarczy będzie kosztować 9,50 zł.