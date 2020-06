Deficyt budżetowy. Na koniec maja wydatki przewyższyły dochody o prawie 26 mld zł

W budżecie państwa na koniec maja odnotowano deficyt w wysokości dokładnie 25,88 mld zł - podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. To oznacza spory przyrost w porównaniu z bilansem do kwietnia , gdy w kasie państwa brakowało 18,88 mld zł.

Szczególnie mocno spadły dochody państwa z podatków. Mniejsze wpływy widać we wszystkich najważniejszych kategoriach. Dochody z VAT zmniejszyły się w rok o 8,6 proc. (około 6,3 mld zł). Procentowo tak samo zmalały dochody z PIT (o około 2,2 mld zł do 23,24 mld zł).

Nie tylko z podatków są pieniądze w budżecie. Oprócz nich do kasy państwa wpłynęło 20,6 mld zł i w tym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem sumy o około 8,7 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy to m.in. dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.