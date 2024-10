Deweloperzy liczą na spadek stóp procentowych. "Niewielkie obniżki nie zmienią sytuacji"

Deweloperzy to by chcieli żeby kredyt mieszkaniowy był darmowy lub udzielany z oprocentowaniem ujemnym, a inflacja wynosiła 10% lub wyżej. Pieniądz jednak, jak każdy towar musi kosztować i być oprocentowany tak aby przynosił oszczędzającym realne dochody, a nie straty. Oprocentowanie musi być zatem powyżej inflacji a jego wysokość uwaględniać winna również konieczność opłacenia podatku Belki. Zaklinanie ekonomii nie na długo się zdaje i do czego prowadzi to obecnie się ujawnia.