Dezinformacja w biznesie. "Walka z góry skazana na porażkę"

- Jesteśmy zobowiązani do walki z fakenewsami, ale mam dla wszystkich złą wiadomość – to walka z góry skazana na porażkę. Narzędzia do tworzenia nieprawdziwych wiadomości rozwijają się szybciej niż możliwości ich weryfikacji - powiedział podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PKN Orlen Adam Burak.

O skali zjawiska, jakim jest zalew nieprawdziwych informacji mówiła Mari Velsand. Przytoczyła badania, z których wynika, że 66 proc. osób młodszych niż 30 lat spotkało się z "fejkiem" w sieci. A to jest grupa najbardziej świadoma. O wiele większym wyzwaniem jest walka z nieprawdziwymi informacjami, które trafiają do osób starszych. Te bowiem są nauczone wierzyć w słowa podawane przez media.

- Z fakenewsami mamy do czynienia każdego dnia – choćby wykorzystanie Orlenu do gry wokół kampanii wyborczej. Mniej odpowiedzialni dziennikarze podłapali informacje o rzekomo naszych cysternach używanych w kampanii i zachowali się jak rewolwerowcy. Najpierw "strzelili" newsem, a dopiero później zapytali. To także dlatego będzie gonić króliczka, ale go nie złapiemy - wskazał Burak i wyjaśnił, że PKN Orlen 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu monitoruje pojawiające się informacje i dementuje te nieprawdziwe, choć to właśnie media powinny być "gatekeeperami" rozpowszechnianych informacji.