Do 1,5 tys. zł na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Z dofinansowania może skorzystać każdy uprawniony do świadczenia, który pomiędzy 10 grudnia 2020 r. a 31 marca 2021 r. kupił komputer stacjonarny lub przenośny (laptop) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką i jest w stanie potwierdzić to stosowną fakturą dostarczoną biura powiatowego ARiMR najpóźniej do 15 kwietnia 2021 r.