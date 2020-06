Dodatek solidarnościowy powiększony do 1500 zł. Senat głosował nad "Dudowym"

Senat zaproponował kilka poprawek do ustawy powołującej dodatek solidarnościowy. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 99 senatorów. Oznacza to, że wszyscy zagłosowali za przyjęciem, gdyż tylu było obecnych na posiedzeniu Senatu. Ustawa wróci teraz do Sejmu.