Dogrzewasz pokój farelką? Policzyli, ile za to płacisz

Od kilkudziesięciu do nawet kilkuset zł miesięcznie

Pierwszym urządzeniem wziętym na tapet przez twórców analizy był termowentylator, popularnie nazywany "farelką". Jest to urządzenie niewielkich rozmiarów, które zazwyczaj wykorzystujemy do dogrzewania niewielkich pomieszczeń takich jak: sypialnia, pokój dziecięcy czy łazienka. Jeżeli będziemy korzystać z urządzenia o mocy 1500 W przez 1-2 godziny dziennie, to nasz rachunek za prąd wzrośnie o ok. 35-69 zł miesięcznie.