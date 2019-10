Domowe magazyny energii wchodzą na rynek

Program jest też wspierany dotacjami do domowych magazynów. W sierpniu 2019 roku firma Sonnen zainstalowała już tę technologię w 40 tys. gospodarstw domowych z łączną pojemnością baterii rzędu 400 MhW. Metoda zarządzania i magazynowania energii firmy Sonnen to prosty pomysł wymiany energii między gospodarstwami domowymi, dzięki czemu możliwe jest zbilansowanie i koordynowanie potrzeb i zużycia energii. Klienci wymieniają się wirtualnie energią, której nie potrzebują w swoich domach. Nadwyżka energii elektrycznej indywidualnego klienta nie płynie anonimowo do sieci energetycznej, lecz do wirtualnej puli energii słonecznej.