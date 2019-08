gospodarka oprac. Witold Ziomek 42 minuty temu

Donald Trump chce kupić Grenlandię. "To musi być żart"

Prezydent USA zastanawia się nad zakupem należącej do Danii największej wyspy świata. Choć brzmi to jak żart, pomysł poważny. I nie byłaby to pierwsza taka transakcja w historii.

