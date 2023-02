Dostawy ropy z Rosji wstrzymane. "Dobry dzień dla Polski. Świat wreszcie to zrozumiał"

- Zerwanie z dostawami surowców z Rosji to jedyna słuszna decyzja, to dobry dzień dla Polski – powiedział w programie "Newsroom" WP Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. – Polska jak każdy kraj UE powinna odejść od importu nośników energii z Rosji. Rosja jest krajem niedemokratycznym, jest krajem, który nie przestrzega żadnych zasad szanowanych w cywilizowanym świecie. W związku z tym nigdy nie powinna być traktowana jako wiarygodny partner, który dostarcza surowce. Myślę, że wreszcie świat zrozumiał, że szukanie kompromisu tak, gdzie go nie ma, jest droga donikąd. Rosja eskaluje swoje imperialne narzędzia polityki i z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Perturbacje na rynku energii, węgla sprawiły, że ceny poszły w górę. Takie są konsekwencje uniezależniania się od Rosji. Ale to będzie nasz wkład w walkę z rosyjskim reżimem i trzeba mieć świadomość, że konsekwencje dla gospodarek europejskich będą czasowo odczuwalne. Orlen sprowadzał...