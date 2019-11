Drogowcy zamykają A1. Bedą wyburzać wiadukt

Zamknięcie autostrady A1 od węzła Tuszyn do Piotrkowa Trybunalskiego ma związek z koniecznością wyburzenia wiaduktów łącznicy na węźle Piotrków Trybunalski Zachód, po których odbywał się ruch z Warszawy w kierunku Katowic. W związku z tym od najbliższego piątku – 29 listopada od godziny 16.00 do poniedziałku 2 grudnia do godziny 6.00 zamknięta zostanie autostrada A1 na odcinku węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Północ - informują drogowcy.