Duża szansa dla polskich firm w Ukrainie. Głównie w jednym sektorze

Jak napisał Instytut w opublikowanym w środę raporcie "Perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw podczas odbudowy systemu elektroenergetycznego Ukrainy" wartość zniszczeń ukraińskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych spowodowanych przez rosyjską inwazję to ponad 2,6 mld dol. PIE zauważa, że wartość ukraińskiego rynku sieci elektroenergetycznych wzrosła w latach 2016-2023 nawet trzykrotnie. Zniszczenia ukraińskich sieci w znaczny sposób przyczyniły się do wzrostu wartości zamówień publicznych w tym sektorze, w latach 2016-2023 ich łączna wartość wzrosła z 93,9 do 299,1 mln euro rocznie - stwierdza PIE w raporcie.