Duża zmiana w spadkach. "Absurdalny pomysł"

spadać 36 min. temu

Nie koniecznie rozumiem o co w tej plaplaninie chodzi. Tutaj chodzi o spadek czy o zarabianie na spadku? Jeśli chodzi o kwestię, komu należy się spadek to nic nie zmieniono. Problem mają gazety i cwaniaczki. Gazeta nie zarobi, cwaniaczek nie przygotuje się na przejęcie tego co nie jego. Tak to rozumiem.