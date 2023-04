Duże zmiany w pogrzebach. Koroner i formalności online

ATEISTA 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Jest już dostępny 3 sposób grzebania ludzi, na razie u nas w Polsce niedostępny, coraz bardziej jest popularny w krajach skandynawskich. Nie grzebie się ciał w całości bo oznacza to gnicie w ziemi ton ludzkiego mięsa i zatruwanie wód podskórnych. Palenie zwłok to też zatruwanie środowiska. A więc mrożenie zwłok w ciekłym azocie w temperaturze poniżej - 200 stopni. Następnie tak zmrożone ciało trafia na specjalny stół wibracyjny, to wszystko dzieje się automatyczne, tam rozpada się na maleńkie fragmenty. Po tym procesie to wszystko trafia pod lampy ultrafioletowe gdzie odparowują wszystkie płyny ustrojowe. To co zostaje mieści się w czymś na wzór urny wykonanej biodegradowalnego materiału i trafia do ziemi na góra 30 cm, a robaczki przerobią to na kompost!