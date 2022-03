Dwucyfrowa inflacja w Polsce pozostanie na dłużej. Nowy raport NBP rozwiewa wątpliwości

Ten sam raport wskazuje, że bardzo dużym podwyżkom cen towarzyszyć będzie hamowanie w gospodarce. Wzrost PKB Polski w 2022 roku będzie na poziomie około 4,4 proc. , w 2023 roku wyniesie 3 proc. i w 2024 wyhamuje do 2,7 proc.

Inflacja powyżej celu NBP

Wojna w Ukrainie bardzo mocno zmieniła perspektywy dla inflacji , która według prognoz ekonomistów sprzed kilku miesięcy miała osiągnąć szczyt na początku roku, ale później powinna wyraźnie wyhamować. Wcześniejsze szacunki zakładały, że dwucyfrowa inflacja może być tylko chwilowa. Teraz okazuje się, że to może być średnia dla całego roku.

Inflacja wymknęła się spod kontroli. Celem NBP jest utrzymywanie jej na poziomie około 2,5 proc. Dopuszcza przy tym możliwe odchylenia w górę lub w dół o 1 pkt proc. Już od dawna wskaźnik jest dużo wyżej i w horyzoncie najnowszych prognoz do 2024 roku nie uda się sprowadzić go do celu.