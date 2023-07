Mniej rozpoczętych budów. "Bezpieczny kredyt nie poprawi sytuacji"

do dziękuję 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wziąłem w życiu dwa "niebezpieczne kredyty" na mieszkania, córka teraz wzięła również "niebezpieczny" ponieważ niedawno po ukończeniu 18 r. życia sprzedała otrzymane w darowiźnie 2/5 udziału w mieszkaniu, które to pieniądze miała przeznaczyć na wkład własny i wystąpić o kredyt bezpieczny. W ostatniej chwili zrobiono wrzutkę i pozbawiono jej tej możliwości. Tak więc jedni będą chwalić coś inni nie. Ja nie mam powodu do zadowolenia w życiu (dot. pomocy państwa). 2 lata w wojsku, zero ulg, dofinansowań, dopłat, dzieci wychowane bez długich urlopów wychowawczych, dopłat do książek itd. O pokoleniu 50+ zapomniano. Tak czy siak dobrze, że inni mają lepiej nie jestem zawistny ale państwo mogłoby pomyśleć o takich jak ja, którzy obecnie są pierwsi do zwolnienia, ostatni do rekrutacji.