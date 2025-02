Ekspert dużego banku: To dlatego inwestorzy rzucili się na złoto. W tle decyzje USA

Sytuacja w Banku Anglii, jednym z największych światowych depozytariuszy złota, wskazuje na znaczące zmiany w dostępności kruszcu. Okres oczekiwania na wydanie zdeponowanego złota wydłużył się z kilku dni do kilku tygodni . Bank przechowuje rezerwy złota wielu banków centralnych, w tym część rezerw Narodowego Banku Polskiego .

Złoto płynie do USA

Obawy przed wprowadzeniem ceł skutkują masowym przemieszczaniem złota do Stanów Zjednoczonych . Jeden z dużych amerykańskich banków już dokonał transferu swoich zasobów z Europy. Zapasy złota na amerykańskiej giełdzie odnotowały wzrost o niemal 100 proc. od czwartego kwartału 2024 roku. Dodatkowo znacząco wzrosły koszty pozyskiwania złota w transakcjach swapowych, osiągając poziom rynkowych stawek depozytowych w dolarach.

Rekordowe zakupy złota przez banki centralne

Cena złota zbliża się do poziomu 2,95 tys. dolarów za uncję , notując wzrost o około 10 proc. od początku roku i ponad 40 proc. od początku 2024 roku. Banki centralne w ubiegłym roku zakupiły ponad tysiąc ton złota, a nabywcy inwestycyjni zwiększyli swoje zakupy o 25 proc., do 1180 ton.

Narodowy Bank Polski dołączył do grona znaczących nabywców złota, kupując około 90 ton kruszcu w ubiegłym roku. Obecnie polski bank centralny posiada około 450 ton złota w swoich rezerwach. Również Chiny aktywnie zwiększają swoje rezerwy złota, co według Budzickiego może być związane nie tylko ze standardową polityką banków centralnych, ale także z dążeniem do wzmocnienia pozycji własnej waluty na arenie międzynarodowej.