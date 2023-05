Elon Musk zrezygnuje z szefowania Twitterowi. Sam to przyznał

Tym samym zrealizuje on swoją zapowiedź z końcówki 2022 r. Wtedy to zaprosił użytkowników portalu społecznościowego do głosowania w ankiecie. Mieli oni zdecydować, czy miliarder ma ustąpić ze stanowiska CEO. 57,5 proc. głosujących stwierdziło, że tak powinien zrobić.

Oto przyszła CEO Twittera?

Bloomberg z kolei zauważa, że jeżeli rzeczywiście Linda Yaccarino ma stać się CEO Twittera, to jest to niezręczna sytuacja z punktu widzenia NBCUniversal. Spółka ta szykuje się do swojej corocznej prezentacji dla reklamodawców, a następnie rozpocznie sprzedaż pasm reklamowych na jesienny sezon telewizyjny. To zresztą kolejny cios dla nadchodzącej imprezy. Swoją cegiełkę dołożył też strajk scenarzystów.