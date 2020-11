Energia słoneczna ratunkiem przed wzrostem cen prądu?

Słońce jest praktycznie niewyczerpanym źródłem energii. Całe zapotrzebowanie energetyczne ludzkości to mniej niż dwie setne procenta z tego, co dociera codziennie do naszej planety. Oznacza to, że w ciągu dwóch godzin do Ziemi dociera dość energii, by teoretycznie zaspokoić roczne zapotrzebowanie całej ludzkości. Niestety energia ta nie jest tak łatwa do wykorzystania, jak ta pochodząca z paliw kopalnych. Jednak od początku XXI wieku obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania wykorzystaniem energii słonecznej. Wiele państw dotuje zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Czy to rozwiązanie opłaci się również w Twoim domu?