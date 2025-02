Energia z wody i królestwo ryb. Dolny Śląsk stawia na współpracę z Norwegią

- Dolny Śląsk to jedno z najszybciej rozwijających się województw w Polsce, o jednocześnie bogatej i zróżnicowanej ofercie turystycznej. Bardzo nam zależy na rozwijaniu współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a regionem Nordland - mówi członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko.

Dolny Śląsk stawia na współpracę z Norwegami

- Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności spółki Stawy Milickie, która kultywuje tradycje hodowli ryb, co jest ważnym elementem regionalnej gospodarki. Współpraca z Norwegami pozwoli zastosować nowoczesne technologie, co wpłynie na zdywersyfikowanie produkcji - przekonuje Krzysztof Hodun.