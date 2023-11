Energią ze ścieków będą ogrzewać miasto. Takiej pompy ciepła jeszcze nie było

We Wrocławiu powstaje największa w Polsce instalacja do pozyskiwania energii ze ścieków. Po uruchomieniu w 2024 roku będzie stanowić pierwszy element nowoczesnego systemu ciepłowniczego we Wrocławiu, dostarczając do 5 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło sieciowe w mieście. Koszt inwestycji to ok. 100 mln złotych.