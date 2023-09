Eksperci ostrzegają przez tymi pompami ciepła. Można sporo przepłacić

Tak oszukują na pompach ciepła

Wyjaśnił jak nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują dofinansowanie do tych urządzeń oferowane przez fundusz. Celem programu "Czyste Powietrze" jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych, tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, np. pompy ciepła czy też kotły na biomasę drzewną, by ograniczyć zjawisko niskiej emisji, a tym samym poprawić jakość powietrza w Polsce.

Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych. Obydwa działania dofinansowywane w ramach Programu pozwalają znacznie ograniczyć (nawet do 70 proc.) zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a tym samym generują znaczne oszczędności w budżetach gospodarstw domowych.

- W przypadku tanich urządzeń niskiej jakości mamy też niejednokrotnie do czynienia z zawyżaniem ich ceny na potrzeby programu, np. pompa o wartości 10 tys. zł sprzedawana jest za kilkukrotnie wyższą wartość. Następnie nawet 100 proc. takiej zawyżonej ceny zakupu netto pokrywa dotacja. Nieuczciwi sprzedawcy zyskują więc kilkaset procent marży. Nie żądają wtedy nawet wkładu własnego beneficjenta, bo ten pokrywany jest z nieuczciwego zarobku. Beneficjentowi - nabywcy pompy ciepła - wmawia się, że dostaje produkt za darmo, a w rzeczywistości przepłaca on z należnej mu dotacji, do której wypłaty upoważnia on nieuczciwego sprzedawcę - wskazał Mirowski.